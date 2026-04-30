A.B.İ zirveye taht kurdu

EKRANLARIN sevilen dizisi A.B.İ. on dördüncü bölümüyle nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı. Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 6.55 izlenme oranı ve yüzde 18.49 izlenme payı elde ederek yine birinci oldu. İzleyicilerin soluksuz izlediği yapım, sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı.

DOĞAN ZAMANLA YARIŞTI

SON bölümde Şimşek'in bıraktığı mesaj Hancıoğlu ailesi için 24 saatlik tehlikeli bir geri sayım başlattı. Ailesini korumak için herkesi malikanede toplamaya çalışan Doğan, kontrolün sandığından daha zor olduğunu fark etti. Melek ve Genco yeni bir hayat kurma hayaliyle kaçtı, ancak onları saklayan Behram'ın ihanetini öğrenince büyük bir tuzağın içine düştüler. Doğan, Şimşek'in tehdidinin ciddiyetini anlayarak sert önlemler aldı. Çağla, Doğan'ın babasıyla barıştığını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ardından Doğan'la yüzleşen Çağla, duyduğu sözlerle büyük bir yıkım yaşadı. İkilinin duygusal sahnesine Sezen Aksu'nun Kiraz Mevsimi şarkısı eşlik etti.