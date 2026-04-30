Genç yetenekler filmleriyle yarıştı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi X. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, 27-29 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimlerin jüri üyesi olduğu festival, ödüllerin sahiplerini bulduğu görkemli bir gala gecesi ile sona erdi.

BİN 888 FİLM BAŞVURDU

Kampüste gerçekleşen festivale kurmaca, belgesel, animasyon, yapay zeka ve kıpkısa kategorisi olmak üzere 105 ülkeden toplam bin 888 başvuru yapıldı. 5 kategoride 21 filmin ödüle layık görüldüğü festivalde geleceğin yönetmenleri farklı etkinliklerle kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Festivalin gala Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, "Festivale katılan tüm gençleri tebrik ediyorum. Kıymetli öğrencilerimizin eserlerini birbirinden değerli sanatçılarımızla ödüllendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise, "On yıl önce genç sinemacıların hikayelerine alan açmak amacıyla başlayan bu yolculuk, bugün uluslararası bir buluşmaya dönüştü" dedi.

Dev jüri kadrosu

FESTİVALİN jüri başkanlığını Yapımcı Mehmet Bozdağ üstlenirken, jüri üyeleri arasında oyuncu-yönetmen Tamer Levent, oyuncu-yapımcı Yağmur Taylan, oyuncu Mahassine Merabet, oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve oyuncu Özge Özberk yer aldı. Üç gün süren festivalde öğrenciler hem jüri üyeleri ile hem de sinema dünyasının sevilen isimleriyle söyleşiler gerçekleştirdi.