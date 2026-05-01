Kuruluş Orhan’da sırlar açığa çıkıyor

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, dün yayınlanan bölümüyle strateji, duygu ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sarayda alınan kararlar, cephede yaşanan büyük çatışmalar ve sarsıcı kayıplar geceye damga vurdu.

BÜYÜK PLAN VE KRİTİK KARARLAR

SULTAN Orhan'ın hem yaklaşan cenk hem de Halime ile kurmayı planladığı geleceğe dair adımlar attığı gelişmelerin öne çıktığı süreçte, sarayda ve cephede kritik olaylar yaşandı. Orhan Gazi, Dursun'la yaptığı görüşmede savaş sonrası için planlar kurarken, Fatma'yı sır saklamaması şartıyla affetti ve Asporça ile evliliğini ilan etti. Öte yandan, öldü sanılan Yiğit'in ortaya çıkmasıyla Şahinşah büyük bir sevinç yaşarken, Dursun'un yakalanması taraflar arasındaki gerilimi artırdı. Evrenos Bey ile Fatma arasında evlilik şartlarına dair dikkat çeken bir diyalog yaşanırken, Çınarlı'da Sultan Orhan ve Şahinşah'ın güçleri arasında şiddetli çatışmalar patlak verdi.