Mabel Matiz’in müstehcenlik davasında mütalaa verildi

ŞARKICI Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve çocuklar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle CİMER'e şikayetler yapılmıştı.

3 YILA KADAR HAPİS

YÜRÜTÜLEN soruşturma sonunda Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Davanın ilk celsesinde hakim karşısına çıkan ünlü şarkıcı suçlamaları reddetmişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatlar katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını hazırlayan duruşma savcısı, şarkıda bedensel ve ruhsal metaforlarla çağrışımlar yaptığını, şarkı sözlerinde müstehcen betimlemeler yapıldığını ve genel ahlaka aykırı şarkı sözlerini çocukların da ulaşabileceği platformlarda yayınlandığını ifade ederek cezalandırılmasını talep etti. Mabel Matiz'in avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talep etti. Bu talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi. Önümüzdeki celse karar çıkması bekleniyor.