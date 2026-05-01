Moda tutkunlarını buluşturan etkinlik

İzmir'in moda sektörüne 3 gün boyunca hareket getirmek amacıyla planlanan Runway Fashion İzmir, ilk buluşmasında amacına ulaştı. La Vie Nouvelle'de düzenlenen defileler, modayı takıp eden konukları, tasarımcıları ve sektör temsilcilerini bir araya getrdi. Organizasyonun kurucuları ve aynı zamanda defilelerin koreografları olan Serkan Duman ile Gökhan Duman ev sahipliğinde yapılan moda gösterilerinde, yeni sezon koleksiyonları birbirleriyle yarıştı. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte açık hava etkinliklerini özleyen İzmirliler, bu etkinliğe adeta akın etti. İlk gün modacı Cihan Nacar ve moderatör Feyza Aydın söyleşisinin ardından gerçekleşen JM Bride's, Emine Yıldırım ve Burak Çiçek defileri, izleyenlerden tam not aldı.

Gecenin sonunda konser veren Cenk Telkıvıran Orkestrası ise sahne performanslarıyla coşkuyu daha da yükseltti. İkinci günün açılışında tasarımcılar Simay Bülbül ve Siren Ertan'ın "Marka Olma Yolculuğu" söyleşisi düzenlendi. Sonrasında Blaze'r, HS Spoza, Miss Lioness ve Ayla Ölçer imzalı kreasyonlar podyumda boy gösterdi. Gecenin finalinde ise bu kez DJ Nazım Kurtuldu'nun performansı gerçekleşti.