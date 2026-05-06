İzzet Yıldızhan tahliye edildi

FUTBOLCU Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 22 Haziran'da görülecek.İstanbul Ümraniye'de 19 Mart Perşembe günü gerçekleşen silahlı saldırı olayında, rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak amacıyla ortak arkadaşları Kubilay Kaan Kundakçı'yı araya soktu. Kundakçı, Aleyna ile görüşerek ikilinin barışması için arabuluculuk yaptı. Görüşmek üzere olay yerine gelen Kundakçı ve Canbay araç içinde bekledikleri sırada, yanlarına yaklaşan ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun veliahtı Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından araçlarına ateş açıldı. Kubilay Kaan Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 şüpheli tutuklandı. "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istenenTürkücü İzzet Yıldızhan'ın dosyadaki delil durumu ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak bir buçuk ay sonra tahliyesine karar verildi.

İSTENEN CEZALAR

TÜRKÜCÜ İzzet Yıldızhan'ın "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'na ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler Hüseyin Can Avni, Mustafa Rece'nin de "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheliler Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç'un "Ruhsatsız silah bulundurma" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından değişen yıllarda hapisleri istendi. İlk duruşma 22 Haziran'da görülecek.

NE OLMUŞTU?

21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, 19 Mart 2026 tarihinde Ümraniye, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu

hayatını kaybetmişti Cinayetin, rapçi Vahap Canbay ile eski sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki anlaşmazlığı çözmek amacıyla düzenlenen buluşma sırasında yaşandığı iddia edildi. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.