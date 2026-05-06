Yapay zeka yüzünden değer kaybı 8 milyar dolar

Ferhat Göçer, Etiler'de görüntülendi. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı olan Ferhat Göçer, "Yapay zeka meselesi sıkıntılı. Yasa değişikliği yapılması gerekiyor. Yoksa müzisyen arkadaşları işinden edecek korkunç bir yere doğru gidiyor. Müzisyenlerin yarısını işinden olma riski var. Yapay zekanın taklit ettiği eserleri onlardan hak ettiğimiz telifi almak ve müzisyen arkadaşlara dağıtmak istiyoruz. Genel olarak bir yıl içerisinde dünya genelinde 8 milyar dolara varacak değer kaydı " dedi.