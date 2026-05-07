Daha sakin bir hayatı seçtiler

OYUNCU ve şarkıcı Furkan Kızılay, eşi Tutku Yılmaz Kızılay ile birlikte geçtiğimiz gün objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde şehirden uzaklaşıp çiftçilik yapma hayalini dile getiren Kızılay, bu kez konuyla ilgili daha detaylı konuştu. Ünlü isim, "İstanbul'dan biraz uzaklaşıp birbirimizle vakit geçirmek istiyoruz. Daha sakin bir hayat fikri bize çok iyi geliyor, çiftçilik de bunun bir parçası olabilir. O yüzden Sapanca'dan bir ev aldık. Artık yılın belli bir kısmı burada yaşayacağız" diyerek planlarını anlattı. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Kızılay, kısa sohbetin ardından eşiyle birlikte alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.