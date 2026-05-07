Edebiyatın buluşma noktası D&R olacak

D&R'ın kültür sanat dünyasına katkıları sürüyor. Psikolog Sinem Demirel, Eş Herkesten Önce Gelir isimli kitabıyla okurları ile buluşacak. D&R İzmir Mavibahçe'de gerçekleştirilecek imza günü 9 Mayıs Cumartesi saat 14.00'te başlayacak. 17 Mayıs Pazar günü ise "Okuyan Anne" olarak da bilinen eğitimci ve yazar Pınar Yeşiltay Sevim, Annem Demişti Dersin isimli kitabını takipçileri için imzalayacak. Saat 15.00'te başlayacak programda Sevim, okurları ile bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında okurlar, yazarlarla iletişim kurma fırsatını yakalayacak. D&R Mavibahçe'de düzenlenecek imza günleri, edebiyat ve kişisel gelişim alanına ilgi duyan ziyaretçiler için keyifli ve verimli bir buluşma noktası oluyor.