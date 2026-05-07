Hıdırellez ateşi İzmir’de yakıldı

İZMİRLİLER, Kültürpark'taki Hıdırellez kutlamasında müzik, dans ve ritüellerle baharın coşkusunu doyasıya yaşadı. Birbirinden renkli konserlerle eğlencenin doruğa çıktığı programda, geleneksel Hıdırellez ateşi yakılarak dilekler tutuldu. Gecenin açılışını Turan Mamay şefliğinde Düm Tek Şenlik Var Ritim Topluluğu yaptı. Emine Gültekin, Ergun Esen, Mert Algan, Dilek Berberoğlu ve Hakan Merih, sevilen şarkılarla izleyenleri coşturdu. Çılgın Cemal ve Auraks Dans ekibi ile Duygu Nağme'nin performansı geceye renk katarken, Tepecik Müzisyenler Derneği'nin ezgileri, Fulya Atıl ve Rumeli Orhan ile Kemal konseri de büyük beğeni topladı. Geç saatlere kadar süren kutlamalar Hıdırellez ateşinin yakılması ve ateş etrafında Roman Ateşi Dans Performansı ile sona erdi. Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri, on binleri aynı meydanda buluşturdu. Gün boyunca süren etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici ile doruğa ulaştı. düzenlenen konser öncesi binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Hakan Doğanay, Okan Bear ve Royal ile başlayan eğlence, Hüsnü Şenlendirici ve Kibariye'nin sahneye çıkmasıyla doruğa ulaştı.

ON binlerce Menemenlinin konser alanını tamamen doldurduğu programa Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve ilçe protokolü de katıldı. Başkan Pehlivan, eşi Filiz Pehlivan ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ateş üstünden atlayarak Hıdırellez geleneğini yaşattı.