Milyonluk heyecan geri dönüyor

Türkiye'nin hayalleri gerçeğe dönüştüren efsane yarışma programı Var Mısın Yok Musun, Esra Erol ile atv ekranlarında geri dönüyor. Yarışmanın yeni tanıtımı geçtiğimiz akşam yayınlandı. Sunuculuğunu Esra Erol'un yapacağı programın tanıtımı izleyicide büyük heyecan yarattı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışacak. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunacak. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyecek. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma programı Var Mısın Yok Musun yakında atv'de izleyici ile buluşacak. Başvuruların devam ettiği yarışma programına katılmak isteyenler www.atv. com.tr üzerinden ya da WhatsApp başvuru hattından başvuru formunu doldurabiliyor.