Şebnem Ferah konser biletleri 40 dakikada tükendi

Rock müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun süren sessizliğini bozarak hayranlarına müjdeli haberi verdi. Son konserini 2019 yılında veren ünlü sanatçı, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da yeniden sahneye çıkacağını duyurdu. Şebnem Ferah konserinin biletleri dün saat 12.00'de satışa sunuldu. Yoğun talebe rağmen konserin tüm biletleri yalnızca 40 dakika içinde tükendi. Biletlerin kısa sürede tükenmesinin ardından bazı ilan sitelerinde konser biletlerinin fahiş fiyatlarla satışa çıkarıldığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ilanlarda Şebnem Ferah konser biletlerinin 80 bin TL'ye kadar yükseldiği ortaya çıktı. Hayranlar karaborsa satışlarına tepki gösterirken, birçok kullanıcı denetim çağrısında bulundu.