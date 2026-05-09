Erener’den Eurovision itirafı: Daveti reddettim

Bu yıl Viyana'da düzenlenecek olan Eurovision, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 2003 yılında Türkiye'ye birincilik kazan Sertap Erener, herkesi şok edecek bir paylaşımla gündem oldu. Kendisine Viyana'da yapılacak olan Eurovision'un finaline davet edildiğini ifade etmiş ancak dünyada meydana gelen politik ve siyasi olaylar nedeniyle reddettiğini kabul etmediğini söyledi. Ünlü isim yaptığı açıklamalara gündemdeki yerini aldı.
TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Özellikle de Türkiye'nin katılım göstermediği Eurovision, 2003 yılında Türkiye'ye birincilik kazandıran Sertap Erener'in de gündeminde yer aldı. 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'ye birincilik kazandıran Sertap Erener, adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı. Ünlü isim Sertap Erener, Viyana'da gerçekleşecek olan Eurovision Şarkı Yarışması için kendisine davet geldiğini ifade etti. Kendi sosyal medyasından konu hakkında açıklamalar yapan Sertap Erener, final için kendisine gelen teklifi reddettiğini ifade etti.
Erener, 'Everyway That I Can! Tam 23 yıl olmuş. 16 Mayıs aynı zamanda Eurovision'un final gecesi." Diyerek o dönemlere gitti. Erener, Eurovision için kendisine teklif geldiğini ifade etti. 'Kimse bilmiyor' diye açıklamalarına başlayan Erener, "Size buradan kimsenin bilmediği bir şey de söyleyeyim: Beni Viyana'da final gecesine davet ettiler, Eurovision'da çıkayım diye" Dedi.
Daha sonra neden katılım yapmadığını anlatan Sertap Erener, "Hem dünyanın şu an ki siyasi, politik durumundan dolayı orada olmak istemedim." Diyerek katılım sağlamayacağını ifade etti. Ayrıca o tarihlerde konseri olduğunu da açıkladı. Ünlü şarkıcı bu açıklamalar sonrası gündemde sıklıkla yer aldı.
YARIŞMADA İSRAİL PROTESTOSU
YAYIMLADIĞI videoda açıklamalarda bulunan Sertab Erener, dünyadaki mevcut siyasi gelişmeler nedeniyle organizasyonda yer almak istemediğini dile getirdi. Erener'in atıfta bulunduğu siyasi gelişmeler ise İsrail'e yönelik ortaya konulan tepki tepkiler. Birçok ülke İsrail'in organizasyona alınmamasını savunmuş ve tepki olarak da Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.