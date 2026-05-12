Aile parçalanmanın eşiğinde

Atv'nin sevilen dizilerinden A.B.İ. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Saat 20.00'da başlayacak dizide bu hafta, aile içindeki sırlar bir bir ortaya dökülürken, Hancıoğlu hanesinde dengeler geri dönülmez biçimde sarsılır.

Tahir'in geçmişte işlediği karanlık suçlar, yalnızca düşmanlarını değil kendi ailesini de hedef haline getirirken, yıllardır saklanan bir gerçek herkesi derinden sarsar: Sinan ve Mahinur'un, varlığı gizlenen çocuğu. Bu büyük yüzleşme, aileyi parçalanmanın eşiğine getirir. Sinan geçmişinin hesabını sormak için her şeyi geride bırakırken, Mahinur'la yeniden kurmaya çalıştığı bağ, yeni bir umutla birlikte büyük bir çatışmayı da beraberinde getirir. İhanetin izini süren Doğan, kendi çevresinde bir hain olduğunu keşfederken; kurduğu tuzak, dengeleri tamamen değiştirecek bir çatışmanın fitilini ateşler. Aşk, ihanet ve intikamın iç içe geçtiği bu bölümde, herkes kendi gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır.