Türk pop müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, geçtiğimiz hafta sonu iki gece üst üste sahne aldı. Anneler Günü'nde sahnede olan Nükhet Duru, İstanbulluların salonu hıncahınç doldurduğu gecelerde zengin repertuvarındaki şarkılarla izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Sanatçı, anneler için, yıllar önce Modern Folk Üçlüsü ile seslendirdiği, unutulmaz anneler günü şarkısı Annemize Türkü'yü seslendirdi. Duru, "Benim için dünyanın en güzel şeyi kadın olmak. İçindeki annelik şefkati ve heyecanıyla sevgisini yansıtarak dünyayı daha yaşanabilir kılan bütün annelerin gününü kutluyorum" sözleriyle Anneler Günü'nü kutladı.