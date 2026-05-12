Bodrum’dan Yunanistan’a kültür köprüsü kuruldu

6. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali, üç gün boyunca yoğun katılım ve renkli görüntülerle Bodrum'da gerçekleştirildi. Festivalin ilk günü Kostas Karathomas'ın buzuki performansı ve "İki Yaka Şarkıları" konseriyle sona ererken, ikinci gün boyunca Kumbahçe Meydanı'nda atölyeler, söyleşiler, gastronomi sunumları ve halk dansları gösterileri düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen festival, Türkiye ile Yunanistan arasında kültürel etkileşimi artırırken dostluk, kardeşlik ve iş birliğinin güçlenmesine önemli katkı sağladı.