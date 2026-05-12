Hayatının şokunu yaşadı

Ünlü oyuncu Onur Buldu, ev sahibi olmak isterken yakın bir dostu tarafından dolandırıldığını açıkladı. Sevilen komedyen, taksitle girdiği ev için gönderdiği paraların müteahhide ulaşmadığını sonradan öğrendiğini söyledi.

TAPUDA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Bir arkadaşının tanıştırdığı müteahhitten ev almak için anlaşma yaptığını belirten Buldu, ödemeleri yakın arkadaşına gönderdiğini anlattı. Oyuncu, "Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş" ifadelerini kullandı. Tapu işlemleri yaklaşınca müteahhidin kendisini aradığını söyleyen Buldu, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı; "Bana 'Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?' dedi. Ben de 'Abi hepsini ödedim' dedim. Meğer müteahhide hiç para gitmemiş." Yaşadığı olay sırasında oyuncu arkadaşı Uğur Bilgin'in de yanında olduğunu belirten Buldu, "Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. 'Birini kaybettik sandım' dedi. Rezalet bir süreçti" sözleriyle yaşananları anlattı.