Pop kalıplarını yıkıyor

Sanat dünyasının çok yönlü ve üretken isimlerinden Tuğba Özay, müzik kariyerinin en cesur ve provokatif projesi "Vallahi de Bilmiyorum" ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Toplumsal yozlaşmaya karşı sert bir manifesto niteliği taşıyan eser, tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözleri bizzat Özay'a ait olan "Vallahi de Bilmiyorum"; modern dünyanın karmaşasını, şiddeti, adaletsizliği ve toplumsal kaosun yarattığı zihinsel yorgunluğu merkezine alıyor. Hiciv sanatının en çıplak haliyle kullanıldığı şarkı, sadece bir eğlence aracı olmanın ötesine geçerek, günümüz insanının içsel çatışmalarına ayna tutuyor. Eser, finalinde müzik tarihine selam duran ironik kapanışıyla da dikkat çekiyor. Tuğba Özay, her zamanki enerjisi ve bitmek bilmeyen üretim tutkusuyla dinleyicileri konfor alanlarından çıkmaya, "yorum yapmaya" ve içinde yaşadığımız dünyayı yeniden düşünmeye davet ediyor. "Vallahi de Bilmiyorum", tüm dijital platformlarda.