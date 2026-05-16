Özdemir: Anne olduktan sonra kalbimde kelebekler uçuştu

ÜNLÜ oyuncu Bestemsu Özdemir, son zamanlarda bambaşka bir heyecan yaşıyor. Çünkü o çiçeği burnunda bir anne. 11 Ocak'ta oğlunu kucağına alan ünlü oyuncu bu heyecanını ilk kez paylaştı. Hayatının en özel dönemini yaşadığını söyleyen oyuncu, anneliği de "Bir yandan aşık olmak gibi, kalbimde kelebekler uçuşuyor. Bir yandan da heyecandan ellerim buz kesiyor" diye tarif etti. Başarılı oyuncu erken doğum riski yaşadığını da ilk kez duyurdu. Özdemir, "Hatta bu yüzden son bir ayımı hastanede geçirdim" dedi.