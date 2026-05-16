’Türkler Geliyor’ tam not aldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle hazırlanan Sinan Akçıl imzalı "Türkler Geliyor" isimli taraftar marşı dinleyiciyle buluştu. A Milli Takım için özel yazılan şarkının sözleri ve ritmi dikkat çekti. Yeni marş, yayınlanmasının ardından kısa sürede binlerce kez dinlendi. Dünya Kupası heyecanı futbolseverler arasında şimdiden yükselmeye başladı.

1 GÜNDE 200 BİN İZLENME

Ünlü şarkıcı da yaptığı paylaşımla heyecanını dile getirdi. Marşın sadece bir futbol şarkısı olmadığını söyleyen Sinan Akçıl, "Eline bayrağı alan annelerin duasıyla, Türkler geliyor!" ifadelerini kullandı.

KAVAL, ZURNA, KEMENÇE

Sosyal medyada gelen olumlu yorumlara teşekkür eden Akçıl, "Biz Türkleri görecekler. Türkler kim görecekler. Herkese teşekkürler rekor bir açılış oldu. Türkler kim görmeye başladı" dedi. Müzik platformlarında kısa sürede 200 bin izlenmeyi geçen marşa gelen yorumlar ise Akçıl'ın yüzünü güldürdü. Sinan Akçıl tarafından söz ve müziği hazırlanan, vokalinde Resul Dindar ve Enes Yolcu'nun da eşlik ettiği "Türkler Geliyor" marşının klibinin yayınlanmasıyla birlikte arama motorlarında "Sinan Akçıl milli takım marşı sözleri" ve "Türkler Geliyor şarkı sözleri" sorguları hız kazandı. Coşkulu melodisi, kaval, zurna ve kemençe gibi yerel enstrümanlarla zenginleştirilen altyapısı sayesinde dinleyicilerden tam not alan eser, taraftarların tribünlerdeki yeni favorisi olmaya aday görünüyor.