BM’den ünlü sarkıcıya soykırım sansürü

BİRLEŞMİŞ Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'nda konuşan Haluk Levent, İsrail'i eleştirirken uluslararası yayın kesintiye uğratıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'nun (WUF13) resmi açılış töreni yapıldı. Törende Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent konuşma yaptı.

"FİLİSTİN'İN SESİ OLACAĞIZ"

ÜNLÜ şarkıcı, "Bugün dünyaya seslenmiyorum, Yahudi toplumundaki dostlarımıza sesleniyorum. Sizler lütfen sadece son iki yılda soykırıma uğrayıp öldürülen 20 bin Gazzeli çocuk için ağlayın. Onlar için ağlayın çünkü göreceksiniz ki bizler Yahudi toplumuna karşı değiliz. Ama biz İsrail'in siyonist politikasına karşıyız" dedi. Haluk Levent, İsrail ile ilgili konuşmaya başlayınca konuşma sonuna doğru uluslararası yayın kesintiye uğratıldı. Levent, "Bizler Yahudi düşmanı değiliz, siyonist İsrail hükümetine karşıyız" dediği sırada mikrofonu dış dünyaya kapatıldı. Yaşananların ardından Haluk Levent, "Sansür uygulasalar da, sesimizi susturmaya çalışsalar da Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.