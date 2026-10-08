Kenan kontrolü kaybediyor

atv'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, bu akşam dördüncü bölümüyle ekrana geliyor. Dördüncü bölümde, Ceyhun'un riskli hamlesi Kenan'ın en yakın dostuna duyduğu güveni alt üst eder. Leyla'nın gelişiyle dengesini yitiren Kenan gittikçe kontrolü kaybetmeye başlar. Bir kez daha yanlış anlaşılan Leyla ise masumiyetini kanıtlamak için mücadele etmeye devam eder. Ortaya çıkan gerçekler Hanzade'nin abisi ile kocası arasında kalmasına sebep olur. İki aile arasındaki güven duygusu zayıflarken Celadet'in gittikçe körüklenen öfkesi Munise için kötü sonuçlar doğuracaktır. Geçmişten gelen bir yüz, Kozanların planlarına ortak olur. Ancak bu beklenmedik misafirin asıl amacı Celadet'in kurduğu oyunu tehlikeye atacaktır.

ADANA'YA UZANAN BİR HİKAYE

atv'nin yeni sezon dizisi olan Güneşin Doğduğu Yer, Almanya'da başlayan ve Adana'ya uzanan hikayesiyle izleyici yayınlandığı haftadan bugüne ekrana kilitliyor. Yıldız Tunç'un kaleme aldığı dizi, Almanya'dan Adana'ya uzanan hikayesiyle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yapımda Burak Özçivit başrolde yer alıyor.