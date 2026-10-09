Denizlerin degisimini sanatla anlattı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2026 yılı mezunu Oğuz Ülgen Tunç, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin denizlerde neden olduğu ekolojik dönüşümü, izleyiciyi de anlatının bir parçası haline getiren 'Anoxia' adlı interaktif sanat (enstalasyon) çalışmasıyla anlattı. Tunç, mezuniyet projesi kapsamında gerçekleştirdiği bu özgün çalışmayla İrlanda merkezli The Global Undergraduate Awards yarışmasının 'Görsel Sanatlar' kategorisinde birinciliğe ulaştı. Genç tasarımcı, kasım ayında Dublin'de düzenlenecek törende ödülünü alacak. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Oğuz Ülgen Tunç, 'Anoxia' adını verdiği çalışmasını Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan Mura, Dr. Öğretim Üyesi Toros Mutlu ve Öğretim Görevlisi Selin Özçelik Mörth'ün danışmanlığında tamamladı. Tunç, projesinde okyanuslardaki ekolojik değişimi yalnızca veriler üzerinden anlatmak yerine, izleyiciyi sürecin bir parçası haline getiren düşündürücü bir deneyim oluşturmayı amaçladı.