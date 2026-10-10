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Yeni bir tehlike kapıda

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Giriş Tarihi: Gazete

Yeni bir tehlike kapıda

Atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, on altıncı bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor. Yayınlanacak 16. bölümde Emir ve Uzay'ın diri diri gömüldüğü görüntüler Bayram ve Galip'i dehşete düşürken ikili yine de umutla çocuklarını arar. Ancak o umutları ikilinin mezarını bulunca son bulur.

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