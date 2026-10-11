D&R’dan iki yeni mağaza

Kültür, sanat ve eğlence dünyasının buluşma noktası D&R, Türkiye genelindeki mağaza yatırımlarına iki yeni adres daha ekledi. Marka, 16 Eylül'de Mersin Palm City AVM'deki mağazasını, 17 Eylül'de ise Florentia Village'daki mağazasını ziyaretçilerle buluşturdu.

Mersin Palm City, D&R'ın kentteki beşinci mağazası olurken; Florentia Village da markanın İstanbul'daki elli yedinci mağazası oldu. Böylece D&R, Türkiye genelinde 53 ilde toplam 192 satış noktasında müşterilerini ağırlamaya devam edecek. Yeni mağaza yatırımlarına ilişkin konuşan D&R Genel Müdürü Hakan Kayaman, "Biz her D&R mağazasını yalnızca ürünlerin sergilendiği bir satış noktası değil; özenle oluşturulmuş bir kürasyon, deneyim ve keşif alanı olarak tasarlıyoruz" dedi.