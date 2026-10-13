Cecilia Krull İzmir’i sallayacak

Popüler dizi La Casa de Papel'in jenerik şarkısı "My Life Is Going On" ile dünya çapında şöhrete kavuşan şarkıcı ve besteci Cecilia Krull, İzmir'de ilk solo konserini vermeye hazırlanıyor. Avrupa, Latin Amerika ve Orta Doğu'da birçok ülkede sahne alan sanatçı, 17 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde müzikseverlere özel bir gece yaşatacak. Bolerolardan caz standartlarına, İspanyol klasiklerinden Fransız şansonlarına uzanan geniş bir repertuvara sahip olan Krull, konserinde La Casa de Papel dizisiyle hafızalara kazınan eserlerini de seslendirecek. "Hard", "Losing My Mind", "Agnus Dei", "Can't Take My Eyes Off You", "Out in Style" ve "Sin Amor" gibi şarkılarıyla da beğeni toplayan sanatçı, "NOW" albümüyle müzik kariyerindeki başarısını pekiştirdi.

MÜZİĞE 7 YAŞINDA BAŞLADI

Müzisyen bir aileden gelen Cecilia Krull, kariyerine henüz 7 yaşındayken Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başladı. Fransız, Kübalı, Alman ve İspanyol köklerini müziğine yansıtan sanatçı, yeni kuşağın öne çıkan caz vokalistleri arasında gösteriliyor. Cazın yanı sıra pop, groove ve soul türlerinde de eserler seslendiren Krull, uluslararası festivallerdeki performanslarıyla da dikkat çekiyor.