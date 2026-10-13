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Haberler Sarmaşık Cem Yılmaz hastane önünden paylaşım yaptı

Cem Yılmaz hastane önünden paylaşım yaptı

CENNETE ÜSTEMEL

Giriş Tarihi: Gazete

Cem Yılmaz hastane önünden paylaşım yaptı

29 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavi gören Cem Yılmaz, günler sonra kontrol için gittiği hastanenin önünden paylaşım yaptı. Ünlü komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ünlü komedyen, hastane önünde yaptığı paylaşımında doktoru Prof. Dr. Ercan Akşit'i ve üniversite hastanesinin hesaplarını etiketledi. Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından sosyal medya hesabından takipçilerine damar sağlığı konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, "Damar çok önemli" demişti.

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