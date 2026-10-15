Kubat ve Beyazıt birlikte söyledi

TÜRKÜCÜ Kubat, müziği ve samimi sohbetleri buluşturduğu yeni YouTube projesi "Kubat'la Studio14" ile izleyici karşısına çıkıyor. "İki düet, bir muhabbet" sloganıyla hazırlanan programın ilk konuğu, sevilen sunucu Beyazıt Öztürk oldu. İkili, "Ayaş Yolları" ve "Haydar Haydar" türkülerini birlikte seslendirirken, türkülerin arasına keyifli bir muhabbet de kattı. Müzisyenlerden oyunculara, yazarlardan ressamlara, doktorlardan şeflere uzanan konuk listesiyle "Kubat'la Studio14", farklı dünyaları aynı mikrofonun etrafında buluşturacak. Ahmet Güneştekin, Mehmet Yalçınkaya, Oktay Kaynarca, Olgun Şimşek ve Aşkım Kapışmak gibi isimlerin yer alacağı 14 konuklu projede, her bölüm iki düet ve samimi bir sohbetle renklenecek. Kubat ve Beyazıt Öztürk'ün birlikte seslendirdiği "Ayaş Yolları" ve "Haydar Haydar", tüm dijital platformlarda yayında.