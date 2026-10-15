Sanatçı Alpay hayatını kaybetti

"EYLÜLDE Gel", "Fabrika Kızı", "Gitme" ve "Ayrılık Rüzgarı" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Alpay Nazikioğlu, hayatını kaybetti. Sanatçının bir süredir Antalya'da özel bir hastanede tedavi görmekte olduğu öğrenildi. 91 yaşındaki sanatçının vefatı, sanat camiasında üzüntü yarattı. Sanatçı iki yıl önce Bodrum'daki evinin kapılarını, "Türkiye'nin Çınarları" projesi kapsamında Anadolu Ajansı'na açmıştı. Alpay'ın cenazesinin, eşiyle yaşadığı Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. 18 Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya gelen, lise yıllarından itibaren futbola ilgi duyan Nazikioğlu, Gençlerbirliği'nde profesyonel futbol hayatını sürdürdü. Bir süre sonra da Genç Milli Futbol Takımı'na seçildi. Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenimini tamamlayan Nazikioğlu, 1960'larda başladığı müzikal kariyeri ile Türk pop müziğinin unutulmazları arasına ismini yazdırdı.