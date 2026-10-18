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Haberler Sarmaşık Bengü’den muhteşem bir müzik şöleni

Bengü’den muhteşem bir müzik şöleni

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bengü’den muhteşem bir müzik şöleni

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bengü, Nevruz Park'ta hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, Diyarbakırlı müzikseverlere geçmişten bugüne uzanan bir pop müzik yolculuğu sundu. Müzik kariyerinde hem hareketli parçaları hem de duygusal şarkılarıyla kendine özgü bir yer edinen Bengü, aralarında "Heyecan", "Saat 3" ve "Yaralı" gibi sevilen eserlerinin de bulunduğu repertuvarını Diyarbakırlı hayranları için seslendirdi.

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