Kenan kontrolü kaybediyor

GÜNEŞİN Doğduğu Yer, bu akşam altıncı bölümüyle ekrana geliyor. 6. bölümde Emir'in doğum gününde yaşananlar herkesi şok ederken Ceyhun ile Kenan kendilerini bir hesaplaşmanın ortasında bulur. Kenan'ın Leyla konusunda giderek kontrolünü kaybetmesi, Hanzade'nin evliliğine dair korkularını büyütür. Parti sırasında yaşanan bir felaket tüm aileyi derinden sarsarken Leyla'ya beklenmedik bir yardım eli uzanır. Bu sırada Ceyhun'un Leyla'ya gösterdiği ilgi Adana'da kulaktan kulağa yayılmaya başlar. Suzi'nin konaktaki varlığı Kenan'ın gittikçe gözüne batmaya başlar. Oğlunu oyalamakta zorlanmaya başlayan Celadet ise Suzi'yi hafife aldığını anlar. Bu sırada geçmişten bir yüz Ceyhun'un kapısını çalar. Eve gelen bir haber Kozan ailesini derinden sarsarken Kenan herkesin kaderini değiştirecek bir karar alır. Güneşin Doğduğu Yer, yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı atv'de.