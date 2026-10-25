Antik kentte mücevher şöleni

Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde düzenlenen gala gecesinde, bölgenin tarih ve doğasından ilham alan 14 parçalık özel mücevher koleksiyonu, markanın reklam yüzü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun da katılımıyla tanıtıldı. Sardes'in binlerce yıllık tarihi dokusu ile bölgede yetişen çiğdem çiçeğinden ilham alınarak hazırlanan koleksiyon, aylar süren titiz bir çalışmanın ardından tamamlandı. Bölgeye olan bağlılıktan doğan ve bir sohbetle başlayan fikir, kadın emeği ve yaratıcı dokunuşlarla özgün bir mücevher serisine dönüştü.

DAVETLİLERDEN TAM NOT

Reklam ve iletişim çalışmaları "Bir çiçekle başlayan hikaye" söylemiyle yürütülen proje, davetlilerden tam not aldı. Haftalar önce Sardes Antik Kenti'nde ve stüdyo ortamında gerçekleştirilen çekimlerde yer alan Cündübeyoğlu, renkli geçen gala gecesinde bir kez daha kameralar karşısına geçti. Ünlü oyuncunun sunumuyla gerçekleşen ilk gösterimde, davetliler koleksiyondaki parçaları yakından inceleme fırsatı buldu. Geceyi düzenleyen markanın sahipleri Sevda ve Rıza Yılmaz çifti, doğdukları ve büyüdükleri toprakların değerlerini sanatsal bir tasarımla taçlandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.