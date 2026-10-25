Rubato ve Gülden Mutlu’dan Duygusal Düet: Terazi

TÜRK müziğinin özgün ve güçlü temsilcilerinden Rubato, müzik dünyasının başarılı isimlerinden Gülden Mutlu ile özel bir projede buluştu. İki güçlü sesin bir araya geldiği merakla beklenen düet "Terazi", tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Duygusal derinliği ve kendilerine has yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Rubato ve Gülden Mutlu, bu iş birliğiyle müziğin anlatım gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. İki sanatçının yüksek müzikal enerjisini ve benzersiz tarzlarını tek bir potada eriten "Terazi", dinleyicilere dokunaklı ve iddialı bir dinleme deneyimi vaat ediyor.Repertuvarlarına yeni bir soluk getiren Rubato ve Gülden Mutlu'nun bu ortak çalışması, yayınlandığı andan itibaren müzikseverlerden tam not almaya aday."Terazi", tüm dijital müzik platformlarında dinlenebilir.