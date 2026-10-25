DİJİTAL bir platformda yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde Türk kültürüne ait Kam davulunun uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirilerek gösterilmesi kamuoyunda büyük tepki toplarken, eleştirilerin hedefindeki Yılmaz Erdoğan'ın sosyal medya hesabı askıya alındı. Türk ve Orta Asya geleneklerinde kutsal sayılan, şamanizm kültürüne ait Kam davulunun, dizide uyuşturucu ticareti yapan grupların elinde gösterilmesi sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisini çekti. Türk kültürüne saygısızlık yapıldığını belirten kullanıcılar, Yılmaz Erdoğan ve yapım ekibine eleştiri yağdırdı.