Kutular açıldıkça heyecan büyüyor

TELEVİZYON tarihine damga vuran program Var Mısın Yok Musun, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla haftada 2 gün izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 44.bölümüyle bu akşam, 45.bölümüyle yarın akşamı saat 20.00'de atv'de olacak. Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor. Var Mısın Yok Musun yeni bölümleriyle bugün ve yarın saat 20.00'de atv'de!