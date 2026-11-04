Emir’in son umudu da yandı

ATV'NİN sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, heyecan dolu on dokuzuncu bölümüyle izleyiciyle buluştu. Uzay'ın tuzakları Emir ve arkadaşlarını hedef alırken, finalde alevlere teslim olan taksi, Emir'in ailesi için kurduğu hayalleri de küle çevirdi. 19. bölümde, doping tuzağını Uzay'ın kurduğunu anlayan Emir, itiraz sürecinin aylar sürebileceğini öğrenince futbolu bırakıp taksiciliğe başladı. Annesiyle ablasını Fahriye'ye gönderen Emir, kendisi boş dükkânda kaldı. Naz ise Nihal aracılığıyla ev tutabilmesi için ona para ulaştırdı.

TAKSİ ALEVLERE TESLİM OLDU

ARACI korumaya çalışırken başına aldığı darbeyle yere yığılan Emir, gözlerini açtığında taksiyi alevler içinde buldu. Emir, bütün çabasına rağmen yangını söndüremedi ve çaresizlik içinde gözyaşlarına boğuldu. Sevilen dizi Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de ekranlarında.