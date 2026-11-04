Sinemayı değil gastronomiyi seçti

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Münir Özkul, Hababam Sınıfı'ndaki Mahmut Hoca ve Bizim Aile filmindeki Yaşar Usta karakterleriyle milyonların sevgisini kazandı. 2018 yılında hayatını kaybeden usta sanatçının oğlu Ferdi Özkul'un yıllardır gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamı ise yeniden merak konusu oldu. Babasının aksine oyunculuk yerine farklı bir meslek seçen Ferdi Özkul'un Kanada'da kurduğu hayat dikkat çekti. Münir Özkul'un ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ferdi Özkul, sanat dünyasına adım atmak yerine gastronomi sektörüne yöneldi. Uzun yıllardır Kanada'nın başkenti Ottawa'da yaşayan Özkul'un aşçılıkla ilgilendiği ve kentte 6 restoranın işletmeciliğini yaptığı belirtildi.

SADE BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Babasının sinema dünyasındaki büyük şöhretine rağmen kameralardan uzak sade bir yaşam sürmeyi tercih eden Ferdi Özkul, kariyerini restoran işletmeciliği üzerine kurdu. 5 Ocak 2018 tarihinde hayatını kaybeden Münir Özkul'un cenaze törenine Kanada'dan gelen Ferdi Özkul, babasının son dönemlerinde yanında olan Umman Özkul'a teşekkür etmişti. Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul, hayatı boyunca dört kez evlendi. İlk evliliğini Şadan Özkul Işık ile yapan sanatçının bu birliktelikten Ferdi ve Hayriye adında iki çocuğu dünyaya geldi. Özkul'un oyuncu Suna Selen ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Güner adında bir kızı oldu. 5 Ocak 2018 tarihinde hayatını kaybeden Münir Özkul'un cenaze törenine Kanada'dan gelen Ferdi Özkul, babasının son dönemlerinde yanında olan Umman Özkul'a teşekkür etmişti.