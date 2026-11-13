COP31’de yıldızlar geçidi

COP31 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen bakanlar yemeği, yıldızlar geçidine dönüştü. 196 ülkeden 300'den fazla bakanın katıldığı etkinlikte birçok ünlü isim de yer aldı. NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleşen program; ülke bakanlarının yanı sıra iş, spor ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini de bir araya getirdi. COP31 Başkanı Murat Kurum'un da konuşma yaptığı renkli geceye Hande Erçel, Tuba Büyüküstün, Barış Arduç, Meryem Uzerli, Tolgahan Sayışman, Saba Tümer, Hatice Şendil ve dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen gibi tanınmış isimler katıldı.

"BİR HAYALİMİZ VAR"

SİYASET ve iş dünyasından ise Haluk Bayraktar, Alparslan Bayraktar, Mehmet Nuri Ersoy, Yaşar Güler, Mehmet Fatih Kacır, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Varank, Aziz Yıldırım ve Ali Koç da gecede yer aldı. Özel gecede konuşan Bakan Kurum, "Bizim bir hayalimiz var. Bir gün, dünyanın hiçbir yerinde bir çocuk, temiz bir yudum suya ulaşmanın hayalini kurmak zorunda kalmayacak. Hiçbir çiftçi, çatlamış toprağına bakarken umudunu kaybetmeyecek. Hayallerin gerçekleşmesi için yalnızca umut yetmez. Umut, cesaret ister, kararlılık ister, zor olanı seçmeyi, birlikte hareket etmeyi gerektirir. İşte bugün Antalya'da önümüzde duran sorumluluk budur" ifadelerini kullandı.