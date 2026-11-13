İzmir’de kültür köprüsü kuruldu

DÜNYA müziğinin yükselen yıldızlarından şarkıcı, söz yazarı, besteci ve viyolonsel sanatçısı Nesrine, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahne aldı. İzmir'de ilk kez konser veren sanatçı, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. The Guardian tarafından dünyanın öne çıkan albümleri arasında gösterilen "Kan Ya Makan" (Bir Zamanlar) albümünü İzmirli sanatseverler için seslendiren şarkıcı, söz yazarı, besteci ve viyolonsel sanatçısı Nesrine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahne aldı. Etkinlik öncesi konsere ilişkin konuşan Nesrine, "Türkiye'ye daha önce iki kez geldim ancak İzmir'e ilk kez geliyorum. İzmirli sanatseverlerle sosyal medya üzerinden harika bir iletişim kurduk. İzmirlilerle buluştuğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.