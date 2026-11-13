Romantik yıl dönümü kutlaması

90'LI yıllara damga vuran "Gülümse Anne", "Sana Ölürüm" ve "Nankör" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Murat Başaran, özel hayatındaki mutluluğuyla da adından söz ettiriyor. Başaran, eşiyle ilk kez tanıştıkları 12 Kasım tarihini duygusal bir paylaşımla kutladı. Ünlü şarkıcı paylaştığı gönderiyle şu notu düştü: "Belki o gün hayatımın en güzel hikayesinin başlayacağını bilmiyordum ama şimdi geriye dönüp baktığımda o hikayeye her gün 'iyi ki' diyebiliyorum...İyi ki o gün karşıma çıkmışsın. İyi ki benimlesin..."