Türkan Şoray, COP31'de 'Sinemasına bir ağacın adını veren ülke: Türkiye' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen söyleşide sevenleriyle buluştu.Yeşilçam dönemindeki film setlerinin çalışma şartlarını anlatan Türkan Şoray, "Yeşilçam yokluklar içinde çok güzel işler yaptı. Yokluk mücadeleyi doğurdu" diye konuştu. O dönemde oyuncuların bugünkü gibi karavanlarının olmadığını söyleyen efsane isim "Benim hiç karavanım olmadı. Arabaların içinde giyinirdik. Camlara örtüler koyardık. Köydeysek önümüze gelen evin kapısını çalardık. Her ev bizim evimizdi. Bizi çok güzel karşılıyorlardı" sözleriyle o yılların sıcaklığını ve dayanışma ortamını hatırlattı.

İMECE USULÜ ÇALIŞMA

Yeşilçam'daki imece kültürüne de değinen Şoray, filmlerin büyük bir dayanışma içinde çekildiğini belirterek, "İmece usulü film çekiyorduk" dedi. Kariyeri boyunca 220 filmde rol aldığını anlatan Türkan Şoray, filmlerinde kullandığı kostümlerin tamamının kendisine ait olduğunu belirterek, her filmde yaklaşık 18 kostüm kullandığını söyledi.

"DÜNYANIN YESİLÇAM'DAN ÖGRENECEGİ ÇOK SEY VAR"

PROGRAMIN açılışında konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye'nin sinemayla ilişkisinin 100 yılı aştığını belirterek, "Çok büyük bir hazineye sahibiz. Son 20 yılda da bu sinemanın üzerine çok büyük bir televizyon endüstrisi inşa ettik. Dünyada yaklaşık 1 milyar insan bizim dizilerimizi seyrediyor. Çok büyüdük ve böylece karbon ayak izimiz de arttı. Oysa bizim sinema geleneğimiz öyle değil. Biz, bir ağacın adını sinemasına veren tek ülkeyiz. Dünya sinema endüstrisinin Yeşilçam'dan öğreneceği çok şey var" dedi.