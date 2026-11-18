KLASİK gitar sanatçısı Emrah Koçak, "Cadencioso" konseriyle yarın Alsancak'ta müzikseverlerle ücretsiz olarak buluşacak. Klasik eserlere getirdiği özgün aranjmanlar ve performanslarıyla tanınan Koçak, İzmir Türk-Amerikan Derneği'nin ev sahipliğinde sahne alacak. Thames Valley Üniversitesi LLCM'den klasik gitar alanında lisans diploması alan ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda klasik gitar çalışmaları yürüten sanatçı, Handel'in HWV 428 numaralı Allemande'ı ve Vivaldi'nin RV 522 numaralı Allegro'su gibi eserlere yaptığı uyarlamalarla uluslararası alanda büyük beğeni topluyor. İzmir Türk-Amerikan Derneği salonunda 19.00'da başlayacak konser halka açık ve ücretsiz olacak.