ATV'NİN NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan dolu 21'inci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hasan, kendisini yeniden hapse göndermek isteyen Uzay'a kan verdi. Yaralı Uzay, Hasan'ı yeniden hapse göndermek için polisi çağırmakta ısrar edince Emir ve arkadaşları onu davetten çıkarıp Rami'nin ofisine götürdü. Uzay, karnına saplanan camı çıkarınca ağır kan kaybetti. Doktordan Uzay'ın kana ihtiyacı olduğunu öğrenen Hasan, ona kan verdi. Uzay'ın inadını kıramayan Emir, Bora'daki görüntüleri kullanarak onu pazarlığa zorlamayı planladı. Daha sonra Hasan'ı kebapçıya götüren Bayram, Can'ın kaçırılmasına yardım ettiğini itiraf etti. Melek'in önerdiği planı uygulayan Duru da Bora'yı belleği getirmeye ikna etti. Finalde Hasan, kendisine saldıran Uzay'ı durdurmak için onu kendine kelepçeledi. İkili yorgunluktan uyuyakalırken Galip'in adamları Rami'nin ofisini ateşe verdi. Aynı saatlerde kebapçıda borç yüzünden tartışan Bayram ile Davut'un arasına giren Rami, Davut'un şiş darbesiyle yaralandı. Fahriye'nin aramasına cevap veremeyen Rami, kanlar içinde gözlerini kapattı. Bölümün finalinde ise ikili, birbirlerine kelepçeli hâlde alevlerin arasında mahsur kaldı.