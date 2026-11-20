Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun'un 49. bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu. Programın yarışmacısı 34 yaşındaki Ömer Çakır, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Aslen Rizeli olan, sert duruşunun altında eğlenceli kimliğiyle yarışmaya renk katan Ömer, ilk turda 5.000.000 TL açtırarak yarışmaya istediği gibi başlangıç yapamasa da ikinci ve üçüncü turda arka arkaya açtırdığı sarı ve mavi kutularla umutlarını bir sonraki tura taşıdı. Dördüncü turda arka arkaya 3.000.000 ve 2.000.000 TL'yi açtırınca büyük üzüntü yaşayan yarışmacı, bankadan 500.000 TL teklif aldı.

500 BİN TL'Yİ REDDETTİ

"Tabloda diğer 5.000.000 TL olduğu sürece devam edeceğim" diyerek teklife "yokum" diyen Ömer, 6'ncı turun başında son 5.000.000 TL'yi ve 1.000.000 TL'yi bulunca büyük ödül hayallerine veda etti. Para ağacında 5 TL ve 100.000 TL kalan Ömer'e bankanın teklifi 42.500 TL oldu. Yarışmadan 5 TL ile ayrılmak istemedi ve teklife "varım" dedi. Kendi kutusundan 100.000 TL çıkan Ömer, yarışmaya buruk bir şekilde veda etti.