YEDİ sanatçının farklı disiplinlerdeki üretimlerini bir araya getiren İDA Sergi 2026, "Işık" temasıyla Pintura Urla Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşmaya başladı. Armağan Portakal'ın organizasyonunu ve bağımsız küratörlüğünü üstlendiği sergi, 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. Sanatın farklı disiplinlerini, bakış açılarını ve üretim biçimlerini ortak bir zeminde buluşturan İDA Sergi 2026, 14 Kasım'da Pintura Urla Sanat Galerisi'nde kapılarını açtı. Bu yıl "Işık" teması etrafında şekillenen sergi; resim, heykel, porselen ve cam başta olmak üzere farklı malzemelerle üretilen eserleri aynı çatı altında buluşturuyor. sergi, 29 Kasım'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.