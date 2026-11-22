Süperstar Ajda Pekkan, hayvan sevgisiyle bir kez daha gündeme geldi. Nilsu Berfin Aktaş'ın köpeğinin üç yavru dünyaya getirmesinin ardından minik dostlar için yeni bir yuva arayışı başlatan Sinan Akçıl, yavruların sahiplendirilmesi amacıyla Ajda Pekkan'la iletişime geçti.

Üç yavru köpeği de yanına alan Akçıl, ünlü sanatçıyı evinde ziyaret etti. Üç yavru köpeği de sahiplenen Pekkan, minik dostlarına Chanel, Coco ve Jordan isimlerini verdi. Pekkan geçmiş açıklamalarında 10 kedi ve 3 köpeği olduğunu söylemişti.