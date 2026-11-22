Atv'nin reyting rekortmeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", sürükleyici hikayesi, dikkat çeken karakterleri ve merak uyandıran gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Sevilen dizi, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de izleyiciyle buluşacak. İstanbul'un renkli atmosferinde şekillenen hikayesi, karakterler arasındaki ilişkiler ve giderek derinleşen olay örgüsüyle dikkat çeken dizi, yeni bölümünde de izleyicileri ekran başına davet ediyor.

BÜYÜK HESAPLAŞMA

Her bölümünde hikayesine yeni gelişmeler ekleyen yapımda, karakterlerin yaşadıkları olaylar, karşı karşıya kaldıkları zorluklar ve ilişkilerindeki değişimler merakla bekleniyor. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşanacağı yeni bölüm, dizinin takipçilerine unutulmaz bir akşam vaat ediyor. Yeni bölümde, Hasan ölümle burun buruna gelirken Uzay, bencilliğine rağmen kaçmayı başaramaz. Uzay'dan hesap sormaya hazırlanan Emir ve arkadaşları büyük bir duvara toslar. İzledikleri görüntülerden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ne çiftler için ne de Hasan için. Rami'nin yaralanması ise Fahriye'yi duygularıyla yüzleşmeye zorlarken Gülten ve Soner'in varlığı işleri iyice karıştırır. Melek ise ailesiyle bağları kopma noktasına gelirken henüz son sözünü söylemeye niyeti yoktur. Cezaevinde yaşananlar Hasan'ın geçmişteki yaralarını yeniden açarken; Emir, kardeşi için kendisini feda etmeye hazırdır. Naz ise çırpınıyordur Emir için. Ne kadar kırgın olsa da Emir, Naz onu yalnız bırakmamaya kararlıdır. Tüm bunlar olurken Zafer kazandığını zanneden Uzay'ı da büyük bir sürpriz bekliyordur. Hiç ummadığı anda Hasan'la aynı cezaevine düşerler. İkisinin de bilmediği şey ise kaderin ikisi için de başka bir planı olduğudur.