Oyuncu Çiğdem Batur hakkında, Sultanahmet Camisi'nden yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler nedeniyle "Halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Batur'un paylaşımındaki "ayak kokusu" ve "rezil oluyoruz" ifadelerinin cami cemaatini ve ibadet edenleri aşağılayıcı nitelikte değerlendirildiğini açıkladı. Batur ise yaptığı açıklamada, amacının herhangi bir inancı veya ibadet edenleri hedef almak olmadığını belirterek, tarihi mekandaki hijyen ve havalandırma sorunlarına dikkat çekmek istediğini söyledi. İfade biçiminin yanlış anlaşılmış olabileceğini dile getiren oyuncu, sorunun çözümü için yetkililerle görüştüğünü de ifade etti.