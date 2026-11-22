Oyuncu Ezgi Mola, işletmeci Mustafa Aksakallı ile 2025 yılında sona eren evliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrılığın ardından gündeme gelen aldatma iddialarını kesin bir dille reddeden Mola, eski eşinin iyi kalpli biri olduğunu vurguladı. Evliliklerini dostluklarını korumak adına bitirme kararı aldıklarını belirten oyuncu, "İyi kalpli olmak ilişkiyi sürdürmeye yetmiyor. Biz bu güzel arkadaşlık bitmesin diye evlilikten feragat ettik" dedi. 2023 yılında evlenen çiftin aynı yıl bir erkek çocukları dünyaya gelmişti.