Dua Lipa'nın turşu suyuyla yaptığı içecek kısa sürede viral olmuş ve birçok kişi bu tarifi denemişti. Kimi beğenmiş, kimi ise bu tada alışamamıştı. Turşu deyince akla gelen ikinci dünya starı ise Selena Gomez. Meksika asıllı Amerikalı oyuncu Selena Gomez, son dönemin kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden. Justin Bieber ile aşkı dillere destan olan, ardından ayrılıklarıyla uzun süre gündemde kalan Gomez, müzisyen Benny Blanco ile evlenmesiyle de çok konuşulmuştu. Blanco, geçtiğimiz günlerde Jennifer Lopez ile sohbet ederken eşinin bu sevgisinden bahsetti. Blanco, "Eşim her gün bir kavanoz turşu yiyor. Ondan vazgeçmesine imkân yok" dedi.